Resmi Gazete'de yayımlandı! Mehmetçik 1 yıl daha sınır ötesinde

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 EKİM 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL UZATILACAK

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapmak için hükümete yetki tanıyan tezkerenin 30 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması hakkındaki TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıdan yayımlanan kararda, Türkiye'nin güney kara sınırlarında yaşanan gelişmeler ve devam eden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği belirtilerek, "Türkiye komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır" denildi.

BÖLGEDEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ

PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, Suriye'de mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik eylemlerini devam ettirdiğinin altının çizildiği kararda, "Diğer taraftan, Astana süreci ile başlayan ateşkesin kalıcı barışa ve çözüme ulaştırılması yönünde ülkemizin ilgili diğer ülkelerle yürüttüğü çalışmalarda kaydedilen önemli mesafe sonucunda, ülkemiz, Suriye sınırları içerisinde ilan edilen gerginliği azaltma bölgelerinde terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve huzur, barış ve güvenliğin sağlanması bağlamında yükümlülükler üstlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ GÜVENLİK

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğe tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasının milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği ifade edilerek, şunlara yer verildi:

ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN HAKLAR

"Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 sayılı karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.