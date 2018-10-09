Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı flaş atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı flaş atamalar
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RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı  bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin  21'inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:

- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Hasan  Mandal, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali Yalçındağ, Dr. Osman Coşkun ve Prof.  Dr. Şaban Teoman Duralı.

- Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Abdullah Atalar,  Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Prof. Dr. Öktem  Vardar, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran S. İnan,  Prof. Dr. Yavuz Atar.

- Ekonomi Politikaları Kurulu: Dr. Cemil Ragıp Ertem, Gülsüm Azeri,  Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem  Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.

- Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Adnan Tanrıverdi, Prof. Dr.  Burhanettin Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Prof. Dr. H.  Beril Dedeoğlu, Doç. Dr. İbrahim Kalın, İlnur Çevik, Dr. İsmail Safi, Doç. Dr.  Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu  Güney, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

- Hukuk Politikaları Kurulu: Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu,  Prof. Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Akış,  Uğur Kızılca.

- Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: Alev Alatlı, Havva Hümeyra  Şahin, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Mehmed Özçay, Murat Bardakçı, Orhan  Gencebay, Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ümit Meriç.

- Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: Prof. Dr. İbrahim Adnan  Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan  Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm  Ögel.

- Sosyal Politikalar Kurulu: Prof. Dr. Edibe Sözen, Dr. İbrahim Altan,  Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr.  Vedat Bilgin, Prof. Dr. Vedat Işıkhan.

- Yerel Yönetim Politikaları Kurulu: Asım Aykan, Hayrettin Güngör, Dr.  Hayri Baraçlı, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. Mehmet Karabay, Oktay Saral, Refik  Tuzcuoğlu, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tuna Koç.

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