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Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'a yeni danışman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer getirildi.

GÜNDEM 07.12.2019, 18:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'a yeni danışman
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Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcilikleri ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AHMET ALTAY CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞINA GETİRİLDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ahmet Altay Cengizer getirildi. Kendisine "Büyükelçi" unvanı verilen Cengizer, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

ETİ MADEN'E ATAMA

İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Salih Mutlu Şen merkeze alındı. Şen'den boşalan bu göreve Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Mehmet Metin Eker atandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ali Rıza Çolak merkeze alınırken, bu göreve Suat Hayri Aka getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Abdülaziz Ünal atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk Korkmaz atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş getirildi.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz ise görevden alındı.

AHMET ALTAY CENGİZER KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Ahmet Altay Cengizer'in ataması yapıldı. Yayımlanan kararda "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ahmet Altay Cengizer atanmış ve kendisine Büyükelçi unvanı verilerek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

1954 İstanbul doğumlu olan Cengizer,Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünü bitirdi.

London School of Economics Tarih Yüksek Lisansı yapan Cengizer 'in yaptığı görevlerve tarihleri şu şekilde;

1979EUDA Evrak Ulaştırma Dairesi - Aday Meslek Memuru

1979KOKD Konsolosluk ve Hukuk İşleri Dairesi - Aday Meslek Memur

1981Askerlik görevi

1982UEKD Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi - Üçüncü Katip, İkinci Katip

1984Kuveyt Büyükelçiliği - İkinci Katip

1988Londra Başkonsolosluğu - Muavin Konsolos, Konsolos

1989SPLD Siyaset Planlama Dairesi - Başkatip, Şube Müdürü

1990MÖZK Müsteşar Özel Kalem Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürü

1994Opandat Daimi Temsilciliği - Başkatip, Büyükelçilik Müsteşarı

1995PERD Personel Dairesi Başkanlığı - Şube Müdürü

1995PERD Nezdinde - Şube Müdürü

1996EPGY-IV Daire Başkanlığı - Daire Başkanı

1996Cumhurbaşkanlığı - Daire Başkanı

1998Şikago Başkonsolosluğu - Başkonsolos

2000SPGY-I Daire Başkanlığı - Daire Başkanı

2005Turkuno Daimi Temsilciliği - Daimi Temsilci Yardımcısı, Elçi-Daimi Temsilci Yardımcısı

2006Duşanbe Büyükelçiliği - Büyükelçi

2006MİDY Nezdinde - Büyükelçi

2007BÖZM Bakan Özel Müşavirliği - Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri

2007SPGM Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü - Büyükelçi, Genel Müdür Vekili

2009Vaşington Büyükelçiliği - Elçi-Müsteşar

2013Dublin Büyükelçiliği - Büyükelçi

2013MİDY Nezdinde - Büyükelçi

2014TKGM Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü - Büyükelçi, Genel Müdür Vekili -Genel Müdür

2016SPGM Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü - Büyükelçi, Genel Müdür

2016UNESCO Daimi Temsilciliği, Daimi Temsilci, Büyükelçi

İngilizce bilmekte olan Cengizer evli ve üç çocukludur.

#Resmi Gazete #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #Ahmet Altay Cengizer
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