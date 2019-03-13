Resmi açıklama geldi! Artık sadece e-Devlet'ten yapılacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), doçent adaylarının tüm başvuru işlemlerinin, e-devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacağını açıkladı.

YÖK'ün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), adayların doçentlik başvuru işlemlerini daha kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yaptığı çalışmaları tamamladı. Buna göre doçent adayları artık tüm başvuru işlemlerini e-devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacak.

SADECE ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK

Bundan böyle başvurular sadece elektronik ortamda alınacak. ÜAK, 2019 Mart döneminden itibaren adaylardan fiziki başvuru dosyası almayacak.

15 MART'TA BAŞLIYOR

Bu kapsamda ilk olarak, 15 Mart'ta başlayıp 29 Mart'ta mesai saati bitiminde sona erecek olan 2019 Mart dönemi doçentlik başvuruları, DBS üzerinden alınacak. Doçent adayları başvuru işlemlerini sadece bu sistem üzerinden yapacak, ayrıca fiziki başvuru dosyasını ÜAK'a göndermeyecek.