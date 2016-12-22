Rektör Çelik'e FETÖ gözaltısı

ALINAN bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturmaya ilişkin Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında bir kişinin arandığı öğrenildi.

Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



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