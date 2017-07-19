Reis ve Uyanış filmlerinin yapımcısı Ali Avcı tutuklandı

FRAGMANINDA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntüler nedeniyle büyük tepki çeken, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini anlatan 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı, ‘silahlı terör örgüt kurma yönetme’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 Temmuz'da Bağcılar'daki evinde gözaltına alınmıştı. Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alınmıştı.
BUGÜN TUTUKLANDI
Sorgu işlemleri tamamlanan Ali Avcı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI
Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan projesi 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.
ERDOĞAN REİS'İ İZLEMEYE GİTMEMİŞTİ
Ali Avcı'nın yapımcılığını yaptığı 'Reis' Türkiye'de 331 salonda gösterime girmiş ve filmi 67 bin 580 kişi seyretmişti. Erdoğan'ın filmi izlemeye gitmemesi de gündem konusu olmuştu.
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