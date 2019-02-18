Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi

Reina saldırısı davasında flaş gelişme
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İSTANBUL 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, ara karar açıklandı.
 
Mahkeme heyeti, Abdu Mehmet Aziz, Abdulkeremu Maımaıtıabudula,  Abduweli Yasin, Adili Salimu, İslam Magomedov, Ali Maimaitimin, Aysha Mohammed,  Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed, Duolaıtı Maımaıtıaılı, Gulsaya Tlegenova, Khıkmatıllo  Zokırov, Maıerdan Tuersun, Nurmuhammed Mamat, Olimjon Akhralov, Rakhnamo  Zaıdzhankızı, Samed Ehed, Umıd Mırzaulugov, Yasin Mehmet ve Marhaba  Abduloeva’nın, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu,  suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda  toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle  tahliyelerine karar verdi.
Tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme,  yakalamalı sanık Firuze Kasım’ın yakalama emrinin beklenmesine hükmetti.
 
Mahkeme, aralarında Abdulkadir Masharipov, eşi Zarina Nurullayeva ile  imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore’nın da aralarında bulunduğu 20  sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
 
Duruşma, 16 Mayıs’ta Silivri’de görülmek üzere ertelendi.
 

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