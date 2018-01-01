Reina, saldırıdan 1 yıl sonra böyle görüntülendi

GEÇTİĞİMİZ yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırı sının ardından kapatılan ünlü gece kulübü Reina , bir yıl aradan sonra havadan görüntülendi. Gerçekleşen terör saldırısından önce boğazın en gözde eğlence mekanlarından biri olan Reina'nın harabeye dönmüş son hali ise görüntülerle gözler önüne serildi.

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