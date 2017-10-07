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Referandum sonrası ilk temas! 4 maddede mutabakat

Gayrimeşru referandum sonrası Erbil ve Bağdat arasında ilk görüşme bugün yapıldı. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada birkaç gün önce görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Barzani'ye ilettiğini belirtti. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklama da ise 4 madde üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu

Referandum sonrası ilk temas! 4 maddede mutabakat

Gayrimeşru referandum sonrası Erbil ve Bağdat arasında ilk görüşme bugün yapıldı. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada birkaç gün önce görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Barzani'ye ilettiğini belirtti. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklama da ise 4 madde üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu

07 Ekim 2017 Cumartesi 22:05
Referandum sonrası ilk temas! 4 maddede mutabakat
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IRAK'TAKİ Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) gayrimeşru referandum sonrası, Irak hükümeti arasında ilk temas sağlandı. Kuzey Irak'taki Kürt kanalları IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki bir heyetin, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un yardımcıları İyad Alavi ve Usame Nuceyfi ile bugün Süleymaniye'de görüştüğünü bildirdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, Süleymaniye'de bugün Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un yardımcıları İyad Alavi ve Usame Nuceyfi ile bir görüşme yaptı. Toplantıda bir grup Iraklı parlamenterin de hazır bulunduğu ifade edildi. Usame Nuceyfi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, IKBY'nin ablukaya alınarak cezalandırılamayacağını söylediği öne sürüldü. Nuceyfi, "Kürdistan Bölgesi ablukaya alınarak cezalandırılamaz. Çözülmesi gereken sorunların hepsini diyalogla çözmemiz lazım. Tarafların birbirini anlaması gerekiyor. Irak çerçevesinde sorunların çözülmesi gerekiyor" ifadeleri kullandı.

"ERDOĞAN SÖZLERİNİ İLETTİK"

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç gün önce görüşen Nuceyfi, Türkiye Cumhurbaşkanının mesajını da Barzani’ye ilettiğini açıkladı. Nuceyfi, "Komşularımızın durumu anlamasını sağlamalıyız. Bu konuyu kendileri için tehdit olarak görmemeliler. Tehdit üslubunun da kullanılmaması gerekiyor" diye konuştu.

Kürt Bölgesel Divanı Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu toplantının Erbil’de yapılması kararlaştırılmıştı ancak şartlar burada yapılmasını gerektirdi" diye konuştu.

BARZANİ'NİN OFİSİNDEN AÇIKLAMA: 4 MADDE DE ANLAŞTIK

Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani, Allavi ve Nuceyfi'nin üçlü toplantısıda, Irak'ın içinde bulunduğu mevcut durum ve siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözü yollarını ele aldıkları ifade edildi. 

Açıklamada üç tarafın da "Irak'taki gergin atmosferin yatıştırılması için siyasi partiler ve taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması." maddeleri üzerinde mutabakata vardığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 22:12
Anahtar Kelimeler:
BarzaniBağdatErbilReferandum
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