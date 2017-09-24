Referandum öncesi Kerkük’te bombalı araçla saldırı!

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna sayılı saatler kala Kerkük'ün güneyinde peşmergeye saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 peşmerge hayatını kaybetti, 5 peşmerge de yaralandı.
Reuters haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, peşmergeleri hedef alan saldırı, bomba yüklü araçla düzenlendi. Patlamada 3 peşmege yaşamını yitirirken, 5 peşmerge yaralandı.
Saldırının yaşandığı Kerkük'ün güneyindeki Dakuk kasabasının, IŞİD kontrolündeki bölgelere sınır olduğu belirtildi. REUTERS
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.