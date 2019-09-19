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Raydan çıkan tren paramparça oldu! 2 makinist yaşamını yitirdi

Ankara-Bilecik yolunda kılavuz tren raydan çıktı. Korkunç kazada, 2 makinist yaşamını yitirdi. Makinistlerin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.

GÜNDEM 19.09.2019, 10:38
Raydan çıkan tren paramparça oldu! 2 makinist yaşamını yitirdi
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ANKARA'DAN yola çıkan Yüksel Hızlı Tren hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. İlk belirlemelere göre, 2 makinist hayatını kaybetti. Ölen makinistlerin kimlikleri henüz bilinmiyor.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yol ulaşıma kapandı. Bilecik ve Bozüyük arasında tren ulaşımı sağlanamıyor. Ankara-Bilecik yolunu kullanacaklar için alternatif güzergahlar şöyle: Ankara'dan gelen yolcular Bozüyük'te inip Bilecik'e gidecek ve oradan tekrar trene binecek. İstanbul'dan giden yolcular ise Bilecik'e kadar trenle gelecek oradan trenle oradan Bozüyük'e otobüsle gidecek ve Bozüyük'te tekrar trene binerek Ankara'ya gidecek.

#ankara #Bilecik #kılavuz tren
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