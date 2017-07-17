Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Raybüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da kontrolsüz hemzemin geçitte raybüsün (ray otobüs) otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Raybüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da kontrolsüz hemzemin geçitte raybüsün (ray otobüs) otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:55
Raybüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
banner404

ALINAN bilgiye göre, makinistler M.P. ve K.K. yönetimindeki 71 606 sefer sayılı Kütahya-Eskişehir seferini yapan raybüs, Uluköy yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitte Hümmet Sürücü yönetimindeki 26 AU 263 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Emine Özdemir (64) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile eşi Hatice Sürücü ve Nurettin Özdemir ağır yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi raybüsteki yolcular yaptı. Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobilde sıkışarak ölen Özdemir'in cesedi AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle demiryolu hattında ulaşım sağlanamazken, raybüste bulunan yaklaşık 200 yolcu otobüslerle Eskişehir'e gönderildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
RaybüsKütahya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim