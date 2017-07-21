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Rastgele açtığı ateşle bir kadını öldüren magandaya 17 yıl hapis

Bursa'da villanın bahçesinde rastgele ateş ettiği tabancasından çıkan kurşunla İlknur Tarih'in ölümüne neden olmaktan tutuklanan 24 yaşındaki Fuat Acar, toplam 17 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı

Rastgele açtığı ateşle bir kadını öldüren magandaya 17 yıl hapis

Bursa'da villanın bahçesinde rastgele ateş ettiği tabancasından çıkan kurşunla İlknur Tarih'in ölümüne neden olmaktan tutuklanan 24 yaşındaki Fuat Acar, toplam 17 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı

21 Temmuz 2017 Cuma 11:07
Rastgele açtığı ateşle bir kadını öldüren magandaya 17 yıl hapis
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BURSA'NIN merkez  Nilüfer İlçesi  Yolçatı Mahallesi'nde, villanın bahçesinde rastgele ateş ettiği tabancasından çıkan kurşunla 41 yaşındaki İlknur Tarih'in ölümüne neden olmaktan tutuklanan 24 yaşındaki Fuat Acar, toplam 17 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sırasında oğluna yöneltilen suçlamayı kendisi kabul edip silahı kendisinin ateşlediğini söylese de mahkemeyi ikna edemeyen  Hüseyin Acar ise "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

MAGANDANIN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

Merkez Nilüfer ilçesi  Yolçatı Mahallesi Gül Sokak'ta geçen yıl  7 Nisan günü, evinin bahçesinde oturan İlknur Tarih, magandanın silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.
KANSER TEDAVİSİ DE GÖREN TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kanser tedavisi gören talihsiz kadın, yakınları ile silahı ateşlediği öne sürülen Fuat Acar ile babası  Hüseyin Acar'ın da yardımıyla kaldırıldığı  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
"ÇIĞLIK SESİ DUYUNCA OLAY YERİNE KOŞTUM"

Olay sonrası evde inceleme yapan ve duvarlarda 4 kurşun izi tespit eden polis ekipleri, Fuat Acar ile babası  Hüseyin Acar'ı gözaltına aldı. Poliste ifade veren  Hüseyin Acar savcı talimatıyla serbest bırakılırken, Fuat Acar ise verdiği ifadesinde, "Tabancamla atış talimi yaptım. Silahı temizledikten sonra bir el daha attım. Çığlık sesi duyunca olay yerine koştum. Babam ile yaralıyı hastaneye kaldırdık. Pişmanım" dedi.
"İFADEMİ BASKI ALTINDA VERDİM"

Haklarında,  Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık Fuat Acar ile babası tutuksuz sanık  Hüseyin Acar'ın yargılanmasında ilginç gelişmeler yaşandı. Polise verdikleri ifadeyi kabul etmeyen sanıklardan Fuat Acar, "Olay günü ben işyerimde bulunuyordum. Babamın bahçede otururken temizlediği silahının ateş alması sonucu bir kadını vurduğunu bana telefon açan bir yakınımdan öğrendim. Olay yerine giderek annemi, eşimi ve ablamı evimize götürdüm. Daha sonra tekrar olay yerine gidince polis tarafından gözaltına alındım. Oradaki ifademi de baskı altında verdim" dedi.

"İNSANLAR ÖZ EVLADI İÇİN UÇURUMDAN ATLAR, SEN NEDEN DİLEKÇE İLE BAŞVURUDA BULUNMADIN"

Baba  Hüseyin Acar da savunmasında İlknur Tarih'in ölümüne neden olan kurşunun kendi silahından çıktığını söyledi.  Hüseyin Acar, Mahkeme Heyeti Başkanı  İsmail Yılmaz'ın, "İnsanlar öz evladı için uçurumdan atlar. Sen neden dilekçe ile başvuruda bulunmadın" sorusuna ise, "Biz bu tür olayla ilk kez karşılaştık. İşlerimiz yoğundu, düşünemedik" yanıtını verdi.

KADIN HAKİM: KARŞIMIZDAKİLER ADALETLE OYUN OYNUYORLAR

Bunun üzerine konuşan Mahkeme heyetindeki kadın Hakimi Nalan Özcan Şimşek ifade değişiklerine, "Karşımızdakiler adaletle oyun oynuyor. Ortada pisi pisine ölmüş bir kadın var. Bizimle oyun oynuyorlar" diyerek tepki gösterdi.

17 YIL 11 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tutuklu Sanık Fuat Acar ile babasının karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Fuat Acar'a "kasten adam öldürmek" suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Hafifletici nedenleri ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 16 yıl 8 aya indirken Fuat Acar'a ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 17 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan  Hüseyin Acar'a verdiği 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ ÜniversitesiNilüfer İlçesiİsmail YılmazHüseyin AcarYolçatı
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