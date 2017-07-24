Rakı imalatına baskın

YAPTIĞI alan çalışmaları ve aldığı bir istihbarat üzerine Bağcılar da sahte ve Kaçak rakı piyasaya süren bir şebekeyi takibe alan polis, şebekenin bir binanın Bodrum katında imal ettiği rakıları piyasaya sürdüğünü belirleyince şebekeye dün aksam 18.30’da operasyon düzenledi.Teknik ve fiziki takiplerle desteklenerek yapılan operasyonda şebekenin K.K. ve F.İ. isimli iki üyesini imal ettikleri sahte rakıları paketlerken suçüstü yakalayan polis, rakı imalathanesine çevrilen adreste yaptığı aramalarda 600 şişe sahte rakı ele geçirdi.
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