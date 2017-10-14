Rahşan Ecevit: Ecevit saygısızlığı hak etmiyor

ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Ecevit hakkındaki sözlerine cevap verdi.

Rahşan Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin siyasi hayatında nezaketli duruş ve üslubuyla saygın bir iz bırakmış Bülent Ecevit’in adının son günlerde yanlış algılanmalara yol açacak şekilde çarpıtılarak yansıtıldığını belirterek, “Türkiye’nin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda özellikle Amerika ile haşhaş konusunda yahut Kıbrıs ve Ege konularında damga vurmuş Ecevit günlük siyasi polemiklere malzeme yapılma saygısızlığını hak etmeyecek izler bırakmıştır. Bu tip gereksiz polemiklerin toplumda farklı bir algı yaratma amacıyla yapılmış olduğu kaygısıyla kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı duydum” ifadesini kullandu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan valilere hitaben yaptığı toplantıda Bülent Ecevit hakkında 'Ana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığın zaman, zaten bunlar Amerika'daki liderlerin, afedersin lider poposunu tırabzana dayıyor, o da karşısında el pençe divan duruyor. Bu dönemler geride kaldı, böyle bir Türkiye yok artık. Her yerde karşımızdaki neyse, biz de oyuz. Öyle el pençe duran bir Türkiye yok. Bunu herkes görecek, bilecek, buna göre konuşacak. Eğer siz şahsiyetinizden taviz verir hale geldiğiniz zaman, sizin sırtınızda daha çok boza pişirirler. Dik duruş, bizim için önemli' demişti.