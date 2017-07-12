Radar uygulamasında yeni dönem

TRAFİKTE radar olan bölgeleri öğrenen ve birbirini uyanan sürücüler için şimdi yeni bir sistem gündeme geldi. Ortalama Hız Radarı sistemi geçen günlerde yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde otoyollardan geçen günlük araç sayısı ortalama 1 milyon 150 bin olarak tespit edildi. Uygulamayla, sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve yakıt sarfiyatını azaltmak amaçlanıyor. Bu kapsamda, Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu Otoyolu, İstanbul-Edirne arasındaki Avrupa Otoyolu, İzmir-Aydın arasındaki Aydın Otoyolu, Niğde-Mersin arasındaki Mersin Otoyolu, Adana-Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki Şanlıurfa Otoyolunda hız koridorları oluşturuldu.Protokol kapsamında; araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızları tespit edilecek. Yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların plakalarına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca trafik idari para cezası tatbik edilmesi mümkün olacak. Kesilen cezalara 15 gün içinde itiraz etme hakkı da bulunuyor. Kesilen cezalara itiraz etmek isteyen sürücülerin 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerine başvurması gerekiyor.

"Can güvenliği çok önemli"

Otoyollarda da hız limiti olduğuna dikkat çeken Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, “Araçların otoyollardaki gişelere giriş ve çıkış süreleri üzerinden ortalama hızları hesaplanacak. Hız limiti aşılırsa cezai işlem uygulanacak. Sürücüler arasındaki 'radar var mı?' 'tuzak radar görüntüsü mü?' tartışmaları da sona eriyor. Yaşanan kazaların önüne geçilerek can ve mal kaybının önlenmesi amaçlanıyor" dedi.Pala, yeni uygulamayla birlikte araçların, otoyollarda giriş ve çıkış yaptıkları HGS/OGS noktaları arasında kat etmiş oldukları mesafe ve süre bilgilerinden ortalama hızlarının tespit edileceğini ifade etti. Yönetmelikte belirtilen süreyi aşan araçlara trafik cezası kesileceğini vurgulayan Pala, hız limiti yüzde 10-30 arası aşan sürücülerin 154 TL yüzde 30’dan fazla aşanların ise 427 lira ceza ödeyeceğini belirtti.