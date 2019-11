Rabia Naz açıklaması: Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye'de bir güç yok

GAZETECİ Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan Rabi Naz'ın ölümü ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Twitter'dan görüştüğünü açıkladı.

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR GÜÇ BUNU KAPATAMAZ"

Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı. Rabia Naz cinayeti ile ilgili konuştuk. 'Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz' dedi. Kendisine yaşananların 'hayatın akışına' uygun olmadığını söyledim. 'An be an takibindeyim' dedi. Umut vericiydi.. Gazeteciler ve baba umarım serbest kalır!" ifadelerini kullandı.

"BABADA BAKANIN DİREK CEP TELEFONU NUMARASI VARMIŞ"

Özdemir, "Sn. Süleyman Soylu ile konuşmamızda beni en çok şaşırtan Bakanın, Rabia Naz'ın babası ile sık sık konuştuğunu söylemesi oldu. Babada Bakanın direk cep telefon numarası varmış. Olayın yaşandığı kasabaya gitmeyi düşünüyorum." dedi.

"AYLARDAN BERİ BU MESELEYİ TAKİP EDİYORUM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cüneyt Özdemir'le telefonda görüştüğünü belirterek, "TBMM Araştırma Komisyonu'nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim. Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"RABİ NAZ KIZIMIZ ÜZERİNDEN TÜM KURUMLAR FELÇ EDİLMEK İSTENİYOR"

Gördüğüm şudur; Yargı emniyet adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor.

Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye'de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir.

"ŞAHSIMA HAKARET ETMESİNE RAĞMEN YAŞADIKLARINA YORDUM"

Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı. Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır.