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R43 cam filmi nedir ?

R43 cam filmi nedir konusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, R43 nedir? Neleri kapsamaktadır? İşte, bu konu ile ilgili tüm detaylar...

R43 cam filmi nedir ?

R43 cam filmi nedir konusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, R43 nedir? Neleri kapsamaktadır? İşte, bu konu ile ilgili tüm detaylar...

11 Kasım 2017 Cumartesi 21:10
R43 cam filmi nedir ?
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R43 cam filmi nedir? sorusu araç sahiplerinin internet üzerinden sorguladığı konular arasında yer alıyor. Peki R43 cam filmi tam olarak nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar bu haberimizde...

R43 cam, araçların fabrika çıkışlarında takılan renkli cam uygulamasına verilen addır.. TSE tarafından belirtilen R43 cam yönetmeliğinin amacı, camın yolcularda fiziksel yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun alınması gerektiğini tanımlamaktır. Cam, trafik koşullarında ve kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermelidir. Atmosferik ajanlara, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnmelidir.
R43 cam yönetmenliğine göre bir diğer önemli konu ışık iletimidir. Cam filmlerinin ışık iletimi optik bir bozulmaya sebep olmamalıdır. Karayolları Trafik Yönetmenliği 63. maddesi bu konuyu şu şekilde açıklar "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır”.

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Anahtar Kelimeler:
R43Cam Film
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