PYD 2017'yi final ilan etti

PYD, Brüksel’de düzenlediği 8. sözde genel kongresinde hain planlarını masaya yatırdı. 700 teröristin katıldığı kongrede Avrupa'da yaşayan Kürtlerin etnik kimliklerini kaşıyarak örgüte yeni militanlar kazandırılmasının planlandığı ortaya çıktı.

Avrupa'da terörist arıyor

Angelina Jolie'ye benzerliğinden dolayı 'Kürt Angelina Jolie' olarak adlandırılan ve çatışmada ölen teröristin Avrupa basınına yansımasının ardından böyle bir karar alındı. Zuhat Kobane tarafından okunan raporda YPG’nin enerjisini Avrupa’da gerçekleştirme ve PR'ını yapma kararı çıktı. Kongrede 2017 “final yılı” ilan edilerek “Ortadoğu’da haritalar yeniden çizilmeli" denildi. Bu da büyük eylemlerin sinyali olarak değerlendirildi. FETÖ imamlarının da Brüksel’de toplantıl yapması da “FETÖ-PYD–PKK” birlikteliği güçlendirdi. Bu kongrenin ardından farklı ülkelerde 10 toplantı daha yapıldı. Öcalan'ın avukatlarıyla buradaydı.

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