PYBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, İOKBS sonuçlarını "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek öğrenebilecek.
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