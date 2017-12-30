Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı

PUTİN'İN yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları, Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok alanda da hızla geliştiğini kaydetti. Vladimir Putin, iki ülkenin birlikte attıkları adımlar sayesinde Ortadoğu'da terörün yayılmasının engellendiğini vurgulayarak, "Attığımız adımlar sayesinde Suriye'de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk. Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı iş birliğine devam etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.
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