Putin’den Cavit Çağlar’a devlet nişanı

RUSYA ile Türkiye arasında 2015 uçak krizinin çözümünde büyük katkıları olan eski bakan ve iş adamı Cavit Çağlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Dostluk Nişanı ile ödüllendirildi. Törende bir konuşma yapan Çağlar, “Dostluk nişanı bana, ancak asıl kahramanlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’dir” dedi.

Rusya’da 4 Kasım’da kutlanan “Ulusal Birlik Gününde” Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende Cavit Çağlar’ın yanı sıra 7 yabancı ülke vatandaşına da Rusya ile dostluğu pekiştirdikleri için benzer nişan verildi.

Törenin açılışında konuşma yapan Putin, “Bugün sadece Rusya’daki Ulusal Birlik gününü kutlamıyoruz. Bugün burada ayrıca Rusya’nın dünya ile daha yakın olması için çaba sarf eden yabancı konuklarımızı ağırlıyoruz. Sizlerin açıklığı, doğruluk ve adalete bağlılığınız sayesinde ülkeleriniz ile Rusya arasında tarihsel, kültürel, iş ilişkileriyle ve dostane ortamı sağladığınız için teşekkür ederim” dedi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ LİDERLERİ

Cavit Çağlar diğer yabancı konuklar arasında sahneye beşinci sırada davet edildi.

Dostluk nişanını Putin’den aldıktan sonra konuşmasını yapan Çağlar şunları söyledi: “Rusya Federasyonu’nun bu büyük ödülünü Rusya Devlet Başkanı muazzam insanın elinden almaktan gurur duyuyorum. Türk ve Rus halkları arasında, Türkiye ile Rusya arasında güven ve dostluğun pekişmesi için milli liderlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in üstlendikleri asıl görevlerinden ben ve arkadaşlarımın kısmen de olsa yer almış olmamızın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayım. Bu iki kişi sadece ülkelerimizin liderleri değil, günümüz dünyasının en önemli liderleridir. Barışı muhafaza eden liderlerdir. Kötü emelli kişilerin provokasyonlarının üstesinden gelerek Türkiye ile Rusya arasında iyi ilişki ve dostluğun onarılmasını sağladılar. Bizde bir ata sözü vardır (Her şeyin yenisi, dostların ise eskisi iyidir) diye.

KONSER DE VERİLDİ

Dolayısıyla huzurunuzda aramızdaki bu dostluğu pekiştiren Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Rusya Devlet Başkanı Yardımcılarından Yuriy Uşakov’a, Rusya Dağıstan Cumhuriyeti eski yöneticisi Ramazan Abdullatipov’a, Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, Azerbaycen eski Başbakan Birinci Yardımcısı Abbas Abbasov’a, Emekli Tümgeneral Zekeriya Öztürk’e, Prof. Dr. Naide Dzahamutova ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey’e teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Rusya Dostluk Nişanlarının Devlet Başkanı Putin tarafından verilmesinden sonra Rus ve yabancı konukların onuruna Kremlin Sarayı’nın en görkemli “Georgiyevski” salonunda konser de verildi.