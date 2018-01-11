Putin "Kimin saldırdığını biliyoruz" deyip saldırının amacını açıkladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile görüştü. İki lider Suriye'deki son durumu ele aldı. Putin, "İHA saldırısının Türkiye ile ilgisi yok. Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

PUTİN, ERDOĞAN'I ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda Suriye konusunda görüştü. Putin 6 Ocak'ta Rusya'nın Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerine en az 13 İHA ile yapılan saldırı için "arkasındaki provakatörün kim olduğunu biliyoruz Türkiye'nin alakası yok. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim." ifadelerini kullandı.

SALDIRININ AMACI

Hmeymim üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminin Türkiye dahil partnerlerle ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Putin, Rusya'nın Suriye'deki üslerine saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının "el yapımı" gibi gösterme amacıyla kamufle edildiğine dikkat çekti.

Putin ayrıca Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların büyük titizlikle planlandığına dikkat çekti.

ERDOĞAN, SALDIRILARIN DURMASINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

AKKUYU VE TÜRK AKIMI DA GÜNDEME GELDİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliğine de değinildi. Erdoğan ve Putin, görüşmede, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi'ne ilişkin görüş teatisinde bulundu.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ÜSLERİNE SALDIRMIŞLARDI

Suriye'deki militanların 6 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını belirtmişti.

Bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü kaydetmişti.