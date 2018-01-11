Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...

Putin "Kimin saldırdığını biliyoruz" deyip saldırının amacını açıkladı

Putin, Erdoğan'ı aradı ve İHA saldırısıyla ilgili bilgi verdi: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, Türkiye ile ilgisi yok. Saldırı, Rusya'nın ortaklarıyla arasını bozmaya yönelik

Putin "Kimin saldırdığını biliyoruz" deyip saldırının amacını açıkladı

Putin, Erdoğan'ı aradı ve İHA saldırısıyla ilgili bilgi verdi: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, Türkiye ile ilgisi yok. Saldırı, Rusya'nın ortaklarıyla arasını bozmaya yönelik

11 Ocak 2018 Perşembe 23:26
Putin "Kimin saldırdığını biliyoruz" deyip saldırının amacını açıkladı
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile görüştü. İki lider Suriye'deki son durumu ele aldı. Putin, "İHA saldırısının Türkiye ile ilgisi yok. Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

PUTİN, ERDOĞAN'I ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda Suriye konusunda görüştü. Putin 6 Ocak'ta Rusya'nın Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerine en az 13 İHA ile yapılan saldırı için "arkasındaki provakatörün kim olduğunu biliyoruz Türkiye'nin alakası yok. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim." ifadelerini kullandı.

SALDIRININ AMACI

Hmeymim üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminin Türkiye dahil partnerlerle ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Putin, Rusya'nın Suriye'deki üslerine saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının "el yapımı" gibi gösterme amacıyla kamufle edildiğine dikkat çekti.

Putin ayrıca Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların büyük titizlikle planlandığına dikkat çekti.

ERDOĞAN, SALDIRILARIN DURMASINI İSTEDİ

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

AKKUYU VE TÜRK AKIMI DA GÜNDEME GELDİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliğine de değinildi. Erdoğan ve Putin, görüşmede, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi'ne ilişkin görüş teatisinde bulundu.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ÜSLERİNE SALDIRMIŞLARDI

Suriye'deki militanların 6 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını belirtmişti.

Bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü kaydetmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanRusyaPutin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkesi alev alev yanan Başbakan rest çekti: Hesap sorulacak
Ülkesi alev alev yanan Başbakan rest çekti: Hesap sorulacak
Büyük darbe! Hepsi imha edildi
Büyük darbe! Hepsi imha edildi
FETÖ'den tutuklu Şahin Alpay'ın tahliye talebi reddedildi
FETÖ'den tutuklu Şahin Alpay'ın tahliye talebi reddedildi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim