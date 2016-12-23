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Putin: Karlov'un öldürülmesi ilişkilerimize zarar vermeyecek

Putin "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek" dedi 

Putin: Karlov'un öldürülmesi ilişkilerimize zarar vermeyecek

Putin "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek" dedi 

23 Aralık 2016 Cuma 12:55
Putin: Karlov'un öldürülmesi ilişkilerimize zarar vermeyecek
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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşürülen Rus uçağı ve Büyükelçi suikastıyla ilgili olarak "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek" dedi.
Putin, 1437 gazetecinin akreditasyon yaptırdığı  geleneksel yılsonu büyük basın toplantısını düzenliyor. Putin, Türkiye ile ilgili "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek" dedi.
'FİKRİMİ DEĞİŞTİRİYORUM'
Putin, Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Karlov'la ilgili soruyu da cevapladı. Putin şöyle konuştu: "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek."
Putin konuşmasında "Aşırı görüşlüler Türk ordusuna derin bir şekilde yuvalanmış durumunda" ifadesini de kullandı.
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Son Güncelleme: 23.12.2016 14:56
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