Putin'in devlet nişanı verdiği iş adamı Cavit Çağlar konuştu!

TÜRKİYE ve Rusya arasında yaşanan normalleşme sürecinin baş aktörlerinden Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar, Türk-Rus ilişkilerine katkılarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dostluk nişanı almak için geldiği Moskova'da konuştu. Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayını, yaşanmaması gereken bir "kaza" olarak nitelendiren Çağlar, "Bu olayın arkasından da 15 Temmuz yaşandı. Bu dönemde bazı güçler, Türkiye'de ihtilal yapmaya, hükümeti devirmeye teşebbüs ettiler." diye konuştu. Uçak krizinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve onu kontrol eden dış güçler tarafından kurulan bir tuzak olduğunu vurgulayan Çağlar, "Bu bir oyundu. Bu oyun, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, onlara bu konunun iyi bir şekilde aktarılmasıyla halloldu" ifadelerini kullandı.Çağlar, normalleşme sürecinde kendi üzerine düşen de bazı görevler olduğunu anlatarak, "Ben kimseye bir şey söylemeden çeşitli teşebbüsler yaptım. Benim Rusya'daki eski dostlarım, ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular." değerlendirmesinde bulundu.

ORTADOĞU'YA BARIŞI TÜRK VE RUS LİDERLER GETİREBİLİR

Türkiye, Rusya, İran ve Irak arasındaki yakınlaşmanın, bölgede huzuru getirebilecek bir gelişme olduğuna işaret eden Çağlar, "Bu yakınlaşma, başka devletlerin 'böl-parçala' planlarına mani olacak. Bunun bozulmaması lazım. Bu bozulmaz ise bizim bölgemiz huzura kavuşur." şeklinde konuştu.