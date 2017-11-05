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Putin'in devlet nişanı verdiği iş adamı Cavit Çağlar konuştu!

Putin'in devlet nişanı verdiği ünlü iş adamı Cavit Çağlar konuştu. Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak kiriz ile Çağlar,"Bu bir oyundu. Bu oyun, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, onlara bu konunun iyi bir şekilde aktarılmasıyla halloldu" ifadesini kullandı

Putin'in devlet nişanı verdiği iş adamı Cavit Çağlar konuştu!

Putin'in devlet nişanı verdiği ünlü iş adamı Cavit Çağlar konuştu. Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak kiriz ile Çağlar,"Bu bir oyundu. Bu oyun, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, onlara bu konunun iyi bir şekilde aktarılmasıyla halloldu" ifadesini kullandı

05 Kasım 2017 Pazar 10:57
Putin'in devlet nişanı verdiği iş adamı Cavit Çağlar konuştu!
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TÜRKİYE ve Rusya arasında yaşanan normalleşme sürecinin baş  aktörlerinden Nergis Holding Yönetim Kurulu  Başkanı Cavit Çağlar, Türk-Rus ilişkilerine katkılarından dolayı Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin'den dostluk nişanı almak için geldiği Moskova'da konuştu. Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayını, yaşanmaması gereken bir "kaza"  olarak nitelendiren Çağlar, "Bu olayın arkasından da 15 Temmuz yaşandı. Bu  dönemde bazı güçler, Türkiye'de ihtilal yapmaya, hükümeti devirmeye teşebbüs  ettiler." diye konuştu. Uçak krizinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve onu kontrol eden dış  güçler tarafından kurulan bir tuzak olduğunu vurgulayan Çağlar, "Bu bir oyundu.  Bu oyun, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, onlara bu  konunun iyi bir şekilde aktarılmasıyla halloldu" ifadelerini kullandı.Çağlar, normalleşme sürecinde kendi üzerine düşen de bazı görevler  olduğunu anlatarak, "Ben kimseye bir şey söylemeden çeşitli teşebbüsler yaptım.  Benim Rusya'daki eski dostlarım, ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları  yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular."  değerlendirmesinde bulundu.
ORTADOĞU'YA BARIŞI TÜRK VE RUS LİDERLER GETİREBİLİR  
Türkiye, Rusya, İran ve Irak arasındaki yakınlaşmanın, bölgede huzuru  getirebilecek bir gelişme olduğuna işaret eden Çağlar, "Bu yakınlaşma, başka  devletlerin 'böl-parçala' planlarına mani olacak. Bunun bozulmaması lazım. Bu  bozulmaz ise bizim bölgemiz huzura kavuşur." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
PutinCavit ÇağlarRusya
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