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Putin ile Erdoğan arasında flaş görüşme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları telefon konuşmasında ikili ilişkilere ve Suriye konusuna değindiler

Putin ile Erdoğan arasında flaş görüşme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları telefon konuşmasında ikili ilişkilere ve Suriye konusuna değindiler

21 Ekim 2017 Cumartesi 10:01
Putin ile Erdoğan arasında flaş görüşme!
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KREMLİN'DEN yapılan açıklama şu şekilde:
 
"İki taraf Rusya ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ilişkilerin mevcut durumundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ankara'da 28 Eylül 2017 tarihinde ticari ve ekonomik alan başta olmak üzere varılan anlaşmaların başarıyla hayata geçirildiği belirtildi.
Suriye sorunu üzerine yapılan fikir alışverişinde Astana süreci çerçevesindeki ortak çalışmalar olumlu değerlendirildi. Ekim ayı sonunda Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerinin perspektifleri ele alındı. Suriye krizinin çözüm sürecinde eylemlerin koordine edilmesinde pratik konulara değinildi.
 
Özel temasların devam edilmesi konusunda anlaşıldı. Genel olarak görüşme hem ikili hem de bölgesel işbirliğin güçlendirmesine yönelikti. "

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir PutinRecep Tayyip ErdoğanRusya
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