Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu

KREMLİN'in basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığı ve 65. doğum günü nedeniyle 'sıcak bir biçimde' kutladığı kaydedildi. Rus lider ayrıca, Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde Erdoğan'ın büyük bir kişisel katkısının olduğunu belirtti. Liderler, nisanda Moskova'da düzenlenmesi planlanan Rus-Türk Üst Düzel İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 8. Toplantısının hazırlıklarını da ele aldılar. ÜDİK toplantısına Putin ve Erdoğan başkanlık edecek.