Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

PUTİN'DE Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu. Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.

Aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nın da bulunduğu birçok dünya liderleri de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutlamıştı.

