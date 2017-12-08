Putin Ankara'ya geliyor

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN yapılan açıklamada, Erdoğan ile Putin'in Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ele alınacağı belirtildi. Görüşmede ayrıca Suriye'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.