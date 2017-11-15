Psikoteknik raporu elden değil "e-Devlet"ten verilecek

SAĞLIK Bakanlığı'nın denetiminde onaylı kurumlardan psikolog ve simülatör eşliğinde 1 saat süren test sonucunda alınabilen psikoteknik raporu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elden değil e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek. Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği Başkanı Kutlu "Bundan sonra e-Devlet'ten psikoteknik raporunun sahte olup olmadığını herkes öğrenebilecek, elden rapor taşınmayacak, elektronik ortamda psikoteknik raporu çıkacak. Psikiyatr elektronik ortamda muayenesini yapacak, elektronik ortamda görecek ve bu da sahtekarlığı yüzde 100 bitirmiş olacak. Bu uygulama 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor" dedi.

Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği Başkanı Cengizhan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, psikoteknik raporlarının Türkiye'de 12, Avrupa'da ise 50 yıldır uygulandığını söyledi.



Almanya'da 50 yaş ve üzerindeki kişilerin her 3 yılda bir psikoteknik raporu almak durumunda olduğunu vurgulayan Kutlu, "Türkiye'de de hedefimiz, tüm sürücü kurslarında sürücü belgesi almadan psikoteknik raporu alınmasının zorunlu hale getirilmesidir." dedi.



Kutlu, psikoteknik raporunun önemsenmesi halinde kaza oranlarının o kadar düşeceğini dile getirerek, "Son 4 yılda trafik kazalarında Sapanca ilçesi kadar insanımızı maalesef kaybettik. 20 milyar liranın üzerinde maddi hasarlar oluştu. Bunları en aza indirmek bizim görevimiz. Dernek olarak da bizler sürücü hatalarını en aza indirmek, kazaları en aza indirmek, sağlıklı bir yaşamı ülkemiz insanına kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Psikoteknik değerlendirme merkezlerinde en çok sürücülerin teste girmek istememesi sorunuyla karşılaştıklarını kaydeden Kutlu, bu sorunu kişiye anlatarak aşmak istediklerini söyledi.



"Öyle insanlar görüyoruz ki bu teste girse kesinlikle bu testi bitiremez"



Test süresinin minimum bir saat olduğunu, bir saatten önce testten çıkmanın mümkün olmadığını aktaran Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazı sürücüler testi bırakıp gidiyor, bu da olumsuz rapor olarak kişiye yansıyor. Bizim verdiğimiz rapor, çok geçerli bir rapor. Bizden olumsuz rapor alan sürücü, ticari araç kullanamaz. Belli bir süre geçtikten sonra bir ay sonra farklı bir psikoteknik merkezinde tekrar rapor alabiliyor. İnsanımız bu uygulamayı yeni gibi algılıyor. Aslında psikoteknik merkezleri 12 yıldır zorunlu fakat şoförlerimiz zaman ayırmak istemiyor. İşten dolayı zaman ayıramıyorlar fakat 5 yıldır geçerliliği olan bir rapora takdir edersiniz ki 1 saat 15 dakika süre ayırarak trafik güvenliğini öne alabilir. Son zamanlarda servis şoförlerinin yaptığı ihmaller nedeniyle çocuk kayıplarımız oluştu. Kişi bazen kendisini bilemeyebiliyor, panik ataklığını burada ölçebiliyoruz. Trafikte öyle insanlar görüyoruz ki bu teste girse kesinlikle bu testi bitiremez, psikoteknik raporu alamaz ve araç da kullanamaz."



"Sahte rapor düzenleyenler e-Devlet'le ortadan kalkacak"



Kutlu, Türkiye'de maalesef sahte psikoteknik belgesi düzenleyenler bulunduğuna işaret ederek, dernek olarak tüm sahte psikoteknik raporu basan, sahte belge düzenleyen, sahte kaşe yapan kişiler hakkında yetkilileri bilgilendirdiklerini söyledi.



Sahte psikoteknik belgesi düzenleyenlerin oranının şu anda yüzde 1'lere kadar düştüğünü vurgulayan Kutlu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm raporları e-Devlet üzerine aldığını, artık kişinin elden rapor, kağıt taşımadan online veri tabanı içerisinde bunu Sağlık Bakanlığı ve kurumlar aracılığıyla onaylatabileceğini vurguladı.



Bu uygulamanın sahte psikoteknik basan kurumları tamamıyla sona erdireceğini belirten Kutlu, "Bu oran yüzde 1 fakat o yüzde 1 bile bizi rahatsız etmektedir. Bundan sonra e-Devlet'ten psikoteknik raporunun sahte olup olmadığını herkes öğrenebilecek, elden rapor taşınmayacak, elektronik ortamda psikoteknik raporu çıkacak. Psikiyatr elektronik ortamda muayenesini yapacak, elektronik ortamda görecek ve bu da sahtekarlığı yüzde 100 bitirmiş olacak. Bu uygulama 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor." diye konuştu.



Cengizhan Kutlu, sahte belge alan kişilere mutlaka en yakın psikoteknik değerlendirme merkezlerine gidip resmi geçerliliği olan psikoteknik raporu almaları, aksi halde hem belgesiz araç kullanmaktan trafikten men hem de işlerini kaybedebilecekleri uyarısında bulundu.



1 milyon kişiye psikoteknik raporu verildi



Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon kişiye psikoteknik raporu verildiğini fakat bunun en az 5 milyon kişi olması gerektiğini vurgulayan Kutlu, "Psikoteknik raporunun denetlenmesi, Karayolları Trafik Kanunu'muzda var. Bunun mutlaka yapılması gerekir. Servis şoförleri için de bu Milli Eğitim Bakanlığı'mızın yönetmeliğinde var. Psikoteknik raporu olmayan kişi, hiçbir şekilde servis şoförlüğü yapamıyor. Belge ne kadar denetlenirse belgenin kullanımı o kadar artıyor. Şu anda 1 milyon psikoteknik raporu alan kişi var ama olması gereken sayı 5 milyon. En kısa süre içerisinde elektronik sisteme dahil olduktan sonra denetimlerin başlayarak tüm kişilerin bu raporu alması sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.



Kutlu, psikoteknik raporunun 75 ceza puanını doldurup alkollü araç kullanmaktan sürücü belgeleri iptal olan, polis ve jandarma ekiplerince alkol kullanmaktan üçüncü defa belgesine el konulan kişiler ile tüm ticari taşıt kullanıcılarına verildiğini sözlerine ekledi.