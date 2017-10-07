Protokolün aykırı 'Abi'si! Spor tarzı, AK Parti kampına damga vurdu

CEMİL Çiçek, 40 yıla yakın siyasi tecrübesiyle TBMM'nin en deneyimli isimlerinden biri oldu. Çiçek, siyasi hayatı boyunca istikrarını hiç bozmadı. 40 yıllık siyasi hayatında Belediye Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı, Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bulunduğu siyasi partilerde önemli görevlerde yer aldı.
SPORTİF ÇİÇEK
Hep iki dirhem bir çekirdek görmeye alıştığımız AK Parti'nin "Cemil Ağabeyi" Çiçek, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programında spor haliyle fotoğraf verdi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Çiçek, protokolde kot pantolonu, spor ayakkabıları ve renkli gömleğiyle dikkat çekti.
İşte sportif Cemil Çiçek'in fotoğrafları:
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