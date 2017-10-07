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Protokolün aykırı 'Abi'si! Spor tarzı, AK Parti kampına damga vurdu

Hep iki dirhem bir çekirdek görmeye alıştığımız Cemil Çiçek, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programında spor haliyle fotoğraf verdi

Protokolün aykırı 'Abi'si! Spor tarzı, AK Parti kampına damga vurdu

Hep iki dirhem bir çekirdek görmeye alıştığımız Cemil Çiçek, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programında spor haliyle fotoğraf verdi

07 Ekim 2017 Cumartesi 13:11
Protokolün aykırı 'Abi'si! Spor tarzı, AK Parti kampına damga vurdu
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CEMİL Çiçek, 40 yıla yakın siyasi tecrübesiyle TBMM'nin en deneyimli isimlerinden biri oldu. Çiçek, siyasi hayatı boyunca istikrarını hiç bozmadı. 40 yıllık siyasi hayatında Belediye Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı,  Adalet Bakanlığı, Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bulunduğu siyasi partilerde önemli görevlerde yer aldı.

SPORTİF ÇİÇEK

Hep iki dirhem bir çekirdek görmeye alıştığımız  AK Parti'nin "Cemil Ağabeyi" Çiçek,  AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programında spor haliyle fotoğraf verdi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Çiçek, protokolde kot pantolonu, spor ayakkabıları ve renkli gömleğiyle dikkat çekti.

İşte sportif  Cemil Çiçek'in fotoğrafları:

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ADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziMilletvekili ÇiçekAdalet BakanlığıCemil Çiçek
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