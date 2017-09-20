Profesyonel bisikletçi ölümden döndü

KAZA, geçtiğimiz Pazar saat 11.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Özekçe, kendisini gibi profesyonel bisikletçi arkadaşlarıyla Yeniköy’den İstinye istikametine doğru yola çıktı. Özekçe arkadaşlarıyla birlikte seyir ettiği esnada yol ortasında bir anda “U” dönüşü yapan Dolunay Lor idaresindeki 34 HL 7527 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yere savrulan Özekçe, hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde bisikletliler caddede seyir halinde giderken, otomobil aniden "U" dönüşü yapıyor .Bisikletçi hızla araca çarpıyor ve yere savruluyor.

Yaralı sürücüyü polis memuru sakinleştirdi

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsünü yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Çarpma nedeniyle Özekçe’nin profesyonel bisikleti de hasar gördü. Kazanın hemen sonrası gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip de olay yerinde inceleme yaparken, polis memuru Muharrem Aşçı ise yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.