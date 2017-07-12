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Prof. Dr. Ortaylı’dan ‘film’ açıklaması

PROF. Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Selçuklu Devleti ve devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını konu alacak "Direniş Karatay" filminin tarih danışmanı olduğuna ilişkin yapılan açıklamanın doğru olmadığını belirtti. Prof. Dr. Ortaylı adına yapılan açıklamada, filmle ilgili ne sözleşme imzalandığı ne de söz verildiği belirtildi

Prof. Dr. Ortaylı’dan ‘film’ açıklaması

PROF. Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Selçuklu Devleti ve devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını konu alacak "Direniş Karatay" filminin tarih danışmanı olduğuna ilişkin yapılan açıklamanın doğru olmadığını belirtti. Prof. Dr. Ortaylı adına yapılan açıklamada, filmle ilgili ne sözleşme imzalandığı ne de söz verildiği belirtildi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:18
Prof. Dr. Ortaylı’dan ‘film’ açıklaması
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YAPIMINI  Karatay Üniversitesi'nin üstlendiği filmin tarih danışmanının Prof. Dr. İlber Ortaylı olduğu açıklanmıştı. Ortaylı’nın avukatı Av. Fahrettin Erbahayetmez, müvekkili adına Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Geçtiğimiz bir kaç gün içerisinde haber kanallarında, sevilen ve başarılı bir kadronun çalışması olduğuna inandığımız ‘Diriliş Karatay’ isimli uzun metraj filmden bahsedilmektedir. Adı geçen değerli çalışmanın kamuoyuna yansıyan biçiminde, müvekkilim İlber Ortaylı'nın ‘tarih danışmanı’ olduğu ibaresi bilgimize ulaşmıştır.Müvekkilim böyle bir çalışmaya sempati ile bakmasına karşın, geçmiş dönemlerde yapılmış bulunan Tarihi film çalışmalarının yetersizliğine koyduğu şerh açıktır.

İMZA DA ATMADI SÖZ DE VERMEDİ
Müvekkilim başlangıç itibari ile makul bir bakış sergilediği bu çalışma hususta ne bir akit imzalanmıştır ne de insani anlamda bir söz verilmiştir. Hatta bu hususta kendisine senaryo da ulaştırılmamıştır.”

2018’DE GÖSTERİME GİRECEK
2018’de gösterime girmesi beklenen Direniş Karatay, aynı adlı kitabın yazarı Selman Kayabaşı'nın senaryolaştırıldığı proje de Kataray'ı Mehmet Aslantuğ, Ahi Evran'ı ise Fikret Kuşkan oynayacak. Filmin genel yönetmenliğini Serdar Akar, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor.Film, 1243'de Kösedağ savaşında Moğol yenilgisinin ardından kurduğu medrese ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin gördüğü hasarı ilim irfan ile tamir etmeye uğraşan Emir Celaleddin Karatay'ın mücadelesini anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Direniş KaratayAnadolu Selçuklu DevletiProf. Dr. İlber Ortaylı
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