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Portakal’dan Erdoğan’a: Soru sormaya devam edeceğiz

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, “FOX TV’yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Portakal, “Biz iktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz. Çünkü doğru haberleri veriyoruz" dedi.

GÜNDEM 24.09.2019, 14:36
Portakal’dan Erdoğan’a: Soru sormaya devam edeceğiz
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ABD seyahatine çıkarken, FOX TV muhabiri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasının satışına dair iddialarını sormuştu. Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’nun ‘tüm hayatının yalan olduğunu’ söylerken, FOX TV’yi de yalan haber yapmakla suçlamıştı.Erdoğan'a yanıt, FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Ana haber bülteninde Erdoğan'ın sözleri için “Biz gazeteciyiz, işimiz soru sormak” diyen Portakal şöyle devam etti: “Soru sormaya devam edeceğiz. Sayın cumhurbaşkanı da yalan haber yapıyorsunuz demiş, hayır biz yalan haber yapmıyoruz. Kimse bize diyemez ‘yalan haber yapıyorsunuz’ diye. Sayın cumhurbaşkanı demiş ama yapmıyoruz. Doğru haber yapıyoruz.”

#fox tv #Fatih Portakal #recep tayyip erdoğan
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