Portakal'dan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret eden Yıldırım'a sert tepki

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. Söz konusu ziyareti eleştiren FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Yıldırım'a Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı. Twitter hesabından açıklama yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı: "Hâlâ tarikatlardan, cemaatlerden medet umanlar var. Aslında değişmeyen ülke gerçeği. Ne var ki bu zemini hazırlayan yine siyasetçinin kendisi. Bu fotoğraf ve o söz: 'TC şeyhler, dervişler, müridler memleketi olamaz'."