Pompalı tüfekle cinayet

OLAY, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Aydınbaba Mahallesi'ndeki Manzara Parkı'nda gerçekleşti.
Nedeni henüz belirlenemeyen olayda 16 yaşındaki İsmail A. başından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybederken, polis ekipleri cinayeti işleyen şahsı arıyor.
İsmail A.'yı vuran şahıs kayıplara karışırken, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Doktor Ersin Arslan Hastanesi'ne getirilen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
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