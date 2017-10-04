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Pompalı tüfekle cinayet

Gaziantep'te 16 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekle öldürüldü

Pompalı tüfekle cinayet

Gaziantep'te 16 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekle öldürüldü

04 Ekim 2017 Çarşamba 07:40
Pompalı tüfekle cinayet
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OLAY, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Aydınbaba Mahallesi'ndeki Manzara Parkı'nda gerçekleşti.
Nedeni henüz belirlenemeyen olayda 16 yaşındaki İsmail A. başından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybederken, polis ekipleri cinayeti işleyen şahsı arıyor. 
İsmail A.'yı vuran şahıs kayıplara karışırken, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Doktor Ersin Arslan Hastanesi'ne getirilen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepPompalı TüfekCinayet
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