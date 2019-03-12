Polonya'da öldürülen Furkan'ın arkadaşı konuştu

POLONYA'DA uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın(21), okul ve sıra arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan ile iki gün önce telefonla görüştüğü Polonya'daki ortamı sevmediğini dile getirdiğini söyledi. Çiçek, "İki gün önce konuştuğumuzda, 'O kadar sıkılıyorum ki, burada yapacak bir şey yok. Sadece kariyerimdeki özgeçmişin de bu çalışmayı doldurmak için, İngilizcemi geliştirmek için geldim buraya' demişti. Ortamını çok sevmemişti. 'Bize göre değil buranın ortamı' diyordu." dedi.

"FURKAN KELİMELERE SIĞMAYACAK BİR İNSANDIR"

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21), Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'nın Wroclaw kentinde geçen cumartesi günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki hafta önce Polonya'ya giden Furkan Kocaman'ın, üniversitesinde ise üzüntü yaşanıyor. Kocaman'ın üç yıldır sıra arkadaşlığını yapan Buse Özge Çiçek, "Furkan kelimelere sığmayacak bir insandı. Hayatımda tanıdığım en iyi, en temiz, en doğru en olgun insandı. Biz üç yıldır İngilizce hazırlık sınıfından beri beraberiz. Sıra arkadaşımdı. Üç yıl boyunca ağzından kötü bir laf duymadım ya da beni bir kez bile incitmedi. Kelimeleri seçerken bile özenle seçen bir insandı. Hatta bazen yanlış konuştuğunda 'Buse ben böyle dedim; ama bu anlama geliyor, kırmadım demi seni' diyen bir insandı." dedi.

"POLONYA'DAKİ ORTAMI ÇOK SEVMEMİŞTİ"

Furkan'ın Polonya'yı sadece kariyerindeki özgeçmişine yazabilmek ve İngilizcesini geliştirmek için gittiğini belirten Çiçek, iki gün önce telefonla görüştüğünü ve Polonya'daki ortamı sevmediğini dile getirdiği ifade etti.

Çiçek, şunları söyledi:

"ORTAMINI ÇOK SEVMEMİŞTİ"

"Erasmusa gitmeyi sadece özgeçmişini doldurmak içindi. İleride iş imkanı olunca özgeçmişimde dolsun diye. Hatta iki gün önce konuştuğumuzda, 'O kadar sıkılıyorum ki, burada yapacak bir şey yok, sadece kariyerimdeki özgeçmişin de bu çalışmayı doldurmak için, İngilizcemi geliştirmek için geldim buraya' demişti. Ortamını çok sevmemişti. 'Bize göre değil, buranın ortamı. Sakinliğe alışmamışım. Konya'yı, Türk yemeklerini çok özlüyorum. İki haftadır korna sesini bile özledim, duyamıyorum' diyordu.

Kendisi de Erasmusa hazırlandığı için tavsiyeler almak için aradığını belirten Çiçek, Bende Erasmusa hazırlanıyordum. Onun hakkında konuştum. Bana tavsiye eder misin, dedim. Oda 'Burası çok küçük, İngilizceni burada geliştiremezsin, buraya gelme tavsiye etmem. Ben İngilizcemi kendim çalışıyorum. Burada herkes Türkçe konuşuyor' diyordu." dedi.

"KİMSEYİ KIRMAYAN, EFENDİ BİR İNSANDI"

Furkan Kocaman'ın kimseyi kırmayan, efendi bir insan olduğunu da belirten Buse Özge Çiçek, "O kadar sessiz bin insandı ki; en yakın arkadaşı olmama rağmen, ben selam vermeden başını kaldırıp bana selam vermeyen bir insandı. Biri laf atsa bile dönüp cevabını verecek bir insan değil, susardı. O kadar efendiydi ki; herhangi bir karşı söz söyleyeceğini düşünmüyorum. Her gün mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz buna rağmen bir tane kötü bir özelliğini söyleyemem. Çünkü yok." dedi.