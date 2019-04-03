Polisten organ ticareti operasyonu

Esenyurt'ta bir hastaneye organ ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 1'i İsrailli 4 kişi yakalandı

Polisten organ ticareti operasyonu
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organ ticareti iddiasıyla Esenyurt'ta özel bir hastaneye operasyon düzenledi. Hastaneye yapılan baskında, böbrek alıcısı olduğu saptanan İsrail uyruklu A.A., böbreğini İsrailli alıcıya satmak isteyen Ürdün uyruklu M.A.S.A., organ ticareti yapan organizatör C.G. ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen C.Ö. adlı 4 şüpheli suçüstü yakalandı. 4 şüpheliden İsrail uyruklu A.A. savcılık talimatı ile böbreğini satışa çıkaran Ürdünlü M.A.S.A. ise savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Organ ticaretinde 'organizatör' olarak gözaltına alınan C.G. ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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