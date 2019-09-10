Polisten kaçan zanlı, drone ile yeri tespit edilerek yakalandı
Ankara’da hırsızlık olayına karışan ve Hatay'a götürülürken Aksaray'da bir dinlenme tesisinde polis ekiplerinden kaçan Suriye uyruklu şüpheli Muhammed Mudakka, drone ile yerinin tespit erildiği ayçiçeği tarlasında yakalandı
GÜNDEM 10.09.2019, 17:42
OLAY, saat 15.45 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan Suriye uyruklu Muhammed Mudakka'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Muhammed Mudakka 'yı Hatay'da bulunan mülteci kampına götürdükleri sırada, Aksaray'da bir dinlenme tesisinde mola verdi. Tuvalete gideceğini söyleen Muhammed Mudakka bu sırada ortadan kayboldu. İhbar üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis çalışma başlattı. Görgü tanıklarının şüphelinin ayçiçeği tarlasına girdiğini söylemesi üzerine, polis drone kullanarak geniş çapta arama yaptı. Şüpheli Muhammed Mudakka, tarlaların birinde yaklanarak gözaltına alındı.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0