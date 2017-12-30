Polisle hırsız arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralandı

KAĞITHANE'DE artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların Anka Sokak içerisindeki bir markette soygun yaptığını tespit etti. Olay yerine gelen polislerle hırsızlar arasında çıkan çatışmada, bir polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerden bir tanesi yaralı olarak ele geçirildi.
Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.