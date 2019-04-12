Polisin şüphesi, faciayı önledi

OLAY 9 Nisan Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü kuruluş etkinlikleri öncesi kent genelinde güvenlik önlemi alan Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kaçarken, elinde bulunan cismi, yol kenarına attı. Ekipler ise kovlamaca sonucu Recep O.'yu yakaladı.

NİTROSELÜLOZ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ

Olayın ardından polis, şüphelinin attığı yuvarlak metal parçanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. El yapımı patlayıcı olduğu saptanan parçanın içinde ise demir çivi, bilye, barut, bomba yapımında kullanılan patlamayı ve basınç şiddetini güçlendiren nitroselüloz olduğunu ortaya çıktı.

Emniyete götürülen şüpheli Recep O. ise patlayıcının kendisine ait olmadığını söyledi. Recep O.'nun parmak izi ise parçanın üzerinde çıktı. Recep O.'nun ayrıca terör örgütü PKK'nın sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

Recep O.'nun Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü kuruluş etkinlikleri öncesi kentte devriye gezen polislere eylem yapmaya hazırlandığı da belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 09:52