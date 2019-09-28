Polisin ipten aldığı gencin karısı ettiği tek kelime ile kan dondurdu

BURSA'NIN İnegöl ilçesinde Sadık Y. (33), boşanma aşamasında olan ve evi terk eden eşi Ş.Y.'nin kaldığı babasının evinin önünde intihar girişiminde bulundu. Eşinin görüşme isteğine olumsuz cevap vermesi üzerine evin önündeki aydınlatma direğine bağladığı ipi boynuna geçirip kendini boşluğa bırakan Sadık Y., olay yerinde bulunan polisler tarafından kurtarıldı.

EŞİYLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Olay sabaha karşı saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y., geçimsizlik nedeniyle eşi Sadık Y.'ye boşanma davası açarak evi terk etti. Babasının evine dönün Ş.Y. ile barışmak isyen Sadık Y., sabaha karşı kayınpederinin evine giderek, eşi ile görüşmek istedi.

BOYNUNA İPİ GEÇİRİP KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Eşini görmek ve ikna etmek isteyen Sadık Y., aksi takdirde intihar edeceğini belirterek, elindeki ip ile aydınlatma direğine tırmandı. Bu sırada olay yerine gelen polis, olası bir olaya önlem aldı. Tüm çabalarına rağmen eşini ikna edemeyen Sadık Y., aydınlatma direğine bağladığı ipi boynuna geçirip kendini boşluğa bıraktı.

EŞİNİN SÖZLERİ KAN DONDURDU

O sırada olay yerinde bulunan polislerden biri boşlukta sallanan Sadık Y.'yi ayaklarından tutup yukarı kaldırdı, diğer polis ise aydınlatma direğine tırmanıp, boynundaki ipi keserek, genç adamı kurtardı. Ölümden dönen Sadık Y., polislere, "Neden beni kurtardınız", diye tepki gösterdi. O sırada evden çıkan eşi Y.Ş. de "Banane" derken, polisler, genç kadını olay yerinden uzaklaştırdı.

CEBİNDEN İNTİHAR MEKTUBU ÇIKTI

İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Sadık Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yapılan incelemede gencin cebinde intihar mektubu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.