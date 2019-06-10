Polisin çevirdiği 16 yaşındaki sürücü: Çok fazla acılı kanat yedim

KANADA'da 16 yaşındaki bir sürücü saatte yaklaşık 170 kilometre hızla araba kullandığı için polis tarafından durduruldu. Sürücü, "acil bir şekilde tuvaleti kullanması gerektiği için" hız yaptığını ifade etti. Fox'un aktardığına göre genç sürücü Camaro marka aracı saatte 170 kilometre ile sürerken polis radarına yakalandı. Hız sınırının çok üzerinde olan sürücünün yanında stajyer ehliyeti olduğu için bulunması gereken "gözetmen" de bulunmuyordu.

"ÇOK FAZLA ACILI KANAT YEDİM"

Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre sürücü, neden hızlı gittiğini açıklarken, "Çok fazla acılı kanat yedim, bu yüzden acil bir şekilde tuvaleti kullanmam gerekiyor" dedi.

GÖZETMEN BULUNMASI ŞART

16 yaşındaki sürücüye hız yaptığı için 966 dolar, gözetmensiz araba kullandığı için de 203 dolar para cezası verildi. Kanada'da ve ABD'de 16 yaşından itibaren "stajyer ehliyet" alınabiliyor, ancak stajyer ehliyet sahiplerinin 18 yaşına kadar araba kullanırken yanlarında bir "gözetmen sürücü" bulunması gerekiyor.