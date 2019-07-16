Polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, 5 Şubat gecesi devriye görevi sırasında, şüphe üzerine durdurdukları Mustafa Develi'den kimlik istedi. Ancak Develi, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Develi, montunun içine gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti. Başından vurulan polis memuru İlhan Odabaşı, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu.

SAVUNMA YAPMADI

Olayın ardından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanan Mustafa Develi, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada şehit İlhan Odabaşı'nın eşi Dilek, oğlu Ahmet Kaan ve olayda yanında bulunan meslektaşı Şeref Kurt da hazır bulundu. Sanık Develi, Kayseri Barosu tarafından 13 Eylül'e kadar görevden uzaklaştırılan avukatı Özcan Akıncı olmadan savunma yapmak istemediğini söyleyerek, "Son savunma önemli olduğu için avukatım huzurunda savunma yapmak istiyorum. Başka avukat tarafından savunulmak istemiyorum. Bundan dolayı da duruşmanın ertelenmesini istiyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Şikayetçi olduğunu belirten Dilek Odabaşı ise, davanın bir an önce karara bağlanarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Develi'ye, 'kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'yaralamaya teşebbüs' suçundan 4 ay hapis cezası verilirken, ceza indirimi uygulanmadı.