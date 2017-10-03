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Polisi alarma geçiren olay!

Adana’da, boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan bir kişi intihar edeceğini söyleyince polis ve cankur ekiplerini alarma geçirdi

Polisi alarma geçiren olay!

Adana’da, boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan bir kişi intihar edeceğini söyleyince polis ve cankur ekiplerini alarma geçirdi

03 Ekim 2017 Salı 09:30
Polisi alarma geçiren olay!
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OLAY, Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 80010 sokakta bulunan bir apartmanın zemin katındaki daire meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 47 yaşındaki Mehmet F. ilaç içip intihar edeceğini söyleyerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde yalnız yaşayan Mehmet F.’in kapısını çaldı. Ancak içeride ışığın yanması ve müzik seslerinin gelmesine rağmen kapının açılmaması üzerine polis ekipleri CANKUR ekiplerine haber verirken, şahsın intihar etmiş olmalı ihtimaline karşılık ambulans istedi. Olay yerine gelen CANKUR ekipleri, evin penceresini levye ile açtı. Pencere açıldıktan sonra bir polis memuru camdan içeri girerek kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla eve giren diğer polis memurları evde yaptığı aramada kimsenin olmadığı fark etti.
Bu arada panik yaşayan mahalleli, bir can kaybının olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Polis Mehmet F.’yi arama çalışmaları başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
BoşanmaAdanaİntihar
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