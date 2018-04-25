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Polise çarpıp kaçan şüpheli evinde yakalandı

Konya’da trafik uygulamasında, "dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polise çarpıp kaçan şüpheli evinde yakalandı

Konya’da trafik uygulamasında, "dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli evinde yakalanarak gözaltına alındı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:45
Polise çarpıp kaçan şüpheli evinde yakalandı
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OLAY, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin kontrol yapan polisler, 42 HVD 01 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü aniden hızlanarak Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Şeref B’ye (42) çarpıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Şeref B, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Alkollü sürücü suçu karısına atmaya çalışmış 

Polis memuruna çarptıktan sonra kaçan 42 HVD 01 plakalı aracı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 10 dakikalık çalışmasının ardından otomobili, Horozluhan Mahallesi Gelenek Sokak içerinde park halinde buldu. Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, sürücünün Varol Geçitoğlu olduğunu belirledi. Ev adresine giden ekipler şüpheliyi ticari taksi ile eve geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada şüphelinin telefonla karısını arayarak, “sürücü bendim diyeceksin polislere” dediği öğrenildi. 

Korktuğu için kaçmış 

Yapılan alkol kontrolünde 1.84 promil alkollü çıkan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sürücünün ilk ifadesinde “Alkollü olduğu için ehliyetine el konulacağı korkusuyla kaçtığını” söylediği belirtildi.

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