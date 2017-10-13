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Polis yaralamıştı: O savcı Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne

Korkuteli’nde adliyedeki makam odasında polis memuru Turgut A.'nın beylik tabancasıyla vurduğu Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine getirildi

Polis yaralamıştı: O savcı Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne

Korkuteli’nde adliyedeki makam odasında polis memuru Turgut A.'nın beylik tabancasıyla vurduğu Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine getirildi

13 Ekim 2017 Cuma 22:03
Polis yaralamıştı: O savcı Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne
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HAKİMLER ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi'nin önceki gün yayımlanan kararnamesiyle 267'si adli yargı hakim ve savcısı, 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yeri değiştirildi. HSYK'nın kararnamesiyle, geçen salı günü Korkuteli Adliyesi'ndeki makam odasında polis memuru Turgut A. tarafından 5 kurşunla her iki akciğeri, karaciğeri, sağ ayak bileği ve sağ elinden vurulan Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine atandı.
'DURUMU SON DERECE İYİ'
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde halen tedavisi süren A. Kadir Küçüköner hastaneye ilk getirildiğinde ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, hastanın durumuyla ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Erdoğan, "Savcı Bey'in bugünkü sağlık durumu son derece iyi. Akciğer cerrahisinden sonra kanaması tamamen durmuştu. Şu anda akciğer iyileşme döneminde. Sağ ayak bileğinde ve sağ elindeki yaralanmadan dolayı akşam saatlerinde ortopedi ve kalp cerrahisi bölümünden hekimler tarafından ameliyat edildi. Ayak bileğindeki yaralanma ve el sırtındaki yaralanma ameliyat edildi. Sinir ve tendon onarımı yapıldı. Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi uygulaması yapıldı. Şu anda bilinci açık, kanaması yok, hayati tehlikesi yok. İyileşme döneminde birkaç gün içinde de sağlığına kavuşacak" diye konuştu. Hastanın tedavisinin halen yoğun bakımda sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Erdoğan, "1 gün daha yoğun bakımda kalacak, ihtiyacı var. Serviste de 3-5 gün kalır. Ortalama bir hafta 10 günlük süreye ihtiyacı var. Hastamızın kalbine müdahale olmadı, ayak bileğinin üst kısmında küçük bir yaralanması vardı. Oradaki bir damar yaralanmasından dolayı kalp damar cerrahisi bölümünce de müdahale erildi ve o damar düzeltildi" dedi.

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