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Polis ve askerlerin bulunduğu araç şarampole yuvarlandı!

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan araçta bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, iki asker yaralandı

Polis ve askerlerin bulunduğu araç şarampole yuvarlandı!

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan araçta bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, iki asker yaralandı

27 Mart 2018 Salı 09:31
Polis ve askerlerin bulunduğu araç şarampole yuvarlandı!
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BÜNYAN ilçesinden Kayseri istikametine seyreden, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın kullandığı araç, Bünyan kavşağında şarampole yuvarlandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis memuru Çınar, bugün memleketi Kayseri'de Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenin ardından Asri Mezarlık'taki polis şehitliğinde toprağa verilecek.

UZMAN ÇAVUŞLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan yaralılar uzman çavuş M.C.K. ve T.T. Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırıldı.

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KayserişarampolTrafik KazasıPolisAsker
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