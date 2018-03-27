Polis ve askerlerin bulunduğu araç şarampole yuvarlandı!

Araçta bulunan yaralılar uzman çavuş M.C.K. ve T.T. Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis memuru Çınar, bugün memleketi Kayseri'de Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenin ardından Asri Mezarlık'taki polis şehitliğinde toprağa verilecek.

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