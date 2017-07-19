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Polis olduğunu söyleyerek 2 travesti ve 1 kadını gasp etti

Samsun'da cinsel ilişki için anlaştığı 2 travesti ve 1 kadının evine gidip kendisini polis olarak tanıttıktan sonra cep telefonlarını ve paralarını gasp ettiği iddia edilen 17 yaşındaki A.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Polis olduğunu söyleyerek 2 travesti ve 1 kadını gasp etti

Samsun'da cinsel ilişki için anlaştığı 2 travesti ve 1 kadının evine gidip kendisini polis olarak tanıttıktan sonra cep telefonlarını ve paralarını gasp ettiği iddia edilen 17 yaşındaki A.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:30
Polis olduğunu söyleyerek 2 travesti ve 1 kadını gasp etti
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İDDİAYA göre sosyal medya üzerinden escort sitesine girip travesti M.G. ve S.K.'nın telefon numaralarına ulaştı. Ardından telefon açarak cinsel ilişki için anlaşıp İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerine gitti. M.G. ve S.K.'ya elindeki polis rozetini gösterip, belinden tabanca çıkartarak polis olduğunu söyleyen A.A., evdekileri etkisiz hale getirip cep telefonlarını ve bir miktar paralarını gasp etti. M.G. ve S.K. polise giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  
 
Bu olaydan 23 gün sonra A.A., escort sitesinden numarasını aldığı S.T. isimli kadın ile cinsel ilişki için para karşılığı anlaşıp, oturduğu İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi'ndeki evine gitti. Şüpheli yine polis rozeti gösterip belindeki tabancasını çekerek, kendisini polis olarak tanıttı. Daha sonra kadını dövüp, cep telefonunu ve parasını gasp ederek kaçtı. S.T.'de polise giderek şikayetçi oldu.
 
Polis her iki olayla ilgili başlattığı soruşturma sırasında olay yerlerinde ve yakınlarında bulunan ev ve işyerlerindeki 95 ayrı güvenlik kamerasını izledi. Yapılan takip sonucu olayı gerçekleştiren kişinin A.A. olduğu belirlenerek bugün yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet metal polis rozeti,  2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait mermi ve şarjör ele geçirildi. A.A. yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunCinsel IlişkiTravestiPolis
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