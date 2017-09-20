Polis okulunda helikopter kazası: 1 şehit, 1 yaralı

NİĞDE merkezde bulunan Polis Meslek Yüksek Okulu’nda meydana gelen olayda, eğitmen olarak görev yapan Özel Harekat Polisi 27 yaşındaki Abdullah Yıldırım’ın helikopter pervanesinin çarpması sonucunda şehit olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza da Özel Harekat Polisi 25 yaşındaki Azim Doğan’ın da sağ dizinden yaralandığı ve ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı bildirildi

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